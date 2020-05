I "Salentiti solidali" a sotegno di decine di famiglie in difficoltà

CELLINO SAN MARCO – Il gruppo comunale di Protezione civile di Cellino San Marco sempre in prima linea per aiutare le persone in difficoltà, soprattutto nel pieno dell’emergenza socio-economica causata dalla pandemia da Coronavirus. Il gruppo comunale, in particolare, ha fornito sostegno operativo a un’associazione, “Salentini solidali”, che raccoglie numerosi salentini residenti in Svizzera. Questi hanno organizzato una raccolta fondi per supportare le famiglie bisognose di aiuti distribuite fra i Comuni del Nord Salento di Veglie, Lecce, Monteroni, Arnesano, Tutino, Morciano di Leuca, Leverano, San Pietro Vernotico, Barbarano, Tricase, Tuglie, Acquarica del Capo, Matino, Presicce, Nociglie.

Per quanto riguarda Cellino San Marco, la Protezione Civile, con i fondi messi a disposizione dall’associazione, ha distribuito delle buste piene di prodotti di genere alimentare a 20 famiglie che vivono una situazione di disagio economico. Inoltre sono stati distribuiti tre buoni spesa ad altrettante famiglie con bimbi piccoli, per l’acquisto di omogenizzati, pannolini e altri prodotti di prima necessità.