Master in autismo e reinserimento detenuti: due convenzioni

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, alla presenza del presidente e sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha sottoscritto questa mattina due importanti convenzioni nel settore dei Servizi sociali. La prima ha riguardato la programmazione del Master di I e II livello in “Analisi Applicata del Comportamento e Autismo”.

La convenzione è stata firmata da Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Cooperativa Socioculturale e Università di Salerno. L’obiettivo é l'implementazione di professionalità, competenze, e qualità dei servizi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, in particolare nel territorio pugliese. Per la Provincia di Brindisi ha sottoscritto la Convenzione il vicepresidente Giuseppe Pace.

“Il nostro auspicio – detto Pace - è che da questi corsi, da questi master vengano fuori quelle professionalità che possano realmente essere impegnate fattivamente sul territorio. E per questo il nostro intendimento è, tra gli altri, favorire anche delle fattive collaborazioni con l’Asl, con il Provveditorato agli Studi, con gli istituti scolastici affinché possano emergere le più idonee e specifiche professionalità”.

Sull’argomento Valentina Nadia Fanigliulo, consigliere provinciale con delega ai Servizi Sociali, sottolinea che “l'accordo di oggi è l'esempio virtuoso di lavoro e collaborazione tra enti pubblici e privati per il raggiungimento di importanti obiettivi. Il master è una grande occasione di crescita formativa per tanti neo laureati del territorio. Questo master sarà un’occasione di crescita per tanti ragazzi brindisini ma spero possa attrarne tanti altri da altre province. Con l'occasione ritornerà a vivere il bellissimo chiostro di San Paolo dove si realizzeranno i master”.

Le domande di ammissione al concorso per la partecipazione al master dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 novembre 2019. Per maggiori informazioni https://web.unisa.it/didattica/master/bandi.

La seconda convenzione riguarda la possibilità che la Provincia di Brindisi darà ancora una volta ai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi di frequentare dei tirocini presso la sede dell’ente, finalizzati al reinserimento del mondo del lavoro. La convenzione è stata firmata dalla Provincia di Brindisi e dalla direttrice della Casa Circondariale, Anna Maria Dello Preite.