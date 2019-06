Provincia di Brindisi, designate due consigliere di parità

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha designato la Maria Elisabetta Caputo quale consigliera di parità effettiva e Anna Rita Bruno quale consigliera di parità supplente per il periodo 2019/2023. Questo, dopo l'avviso pubblico del 27 marzo 2019, al fine di acquisire le relative proposte di candidature.

Agli uffici dell’Ente sono pervenute entro i termini previsti dieci candidature e per tramite di una preposta Commissione interna, a tal fine istituita, si è proceduto ad valutazione comparativa dei curricula, senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito, inviata, così come da normativa, al presidente della Provincia.

Il provvedimento di designazione, completo dei curricula delle designate, sarà inviato al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i successivi provvedimenti di rito e la conferma in termini di nomina delle figure in parola