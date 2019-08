Tutto pronto per i lavori di manutenzione sulla Villa Castelli-Francavilla

VILLA CASTELLI – Anche la strada provinciale 50 che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana sarà sottoposta a opere di manutenzione da parte dell’Ente Provincia. A renderlo noto il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta in una nota inviata agli organi di informazione in cui annuncia l’inizio dei lavori per la prima decade di settembre. Si tratta di una provinciale spesso al centro dei fatti di cronaca per gli incidenti stradali di cui è teatro, numerose sono le lamentele giunte da parte dei cittadini anche alle redazioni giornalistiche.

“Con soddisfazione comunico che il giorno 2 agosto la Provincia di Brindisi settore Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, ha fatto giungere presso la sede comunale una risposta alla sollecitazione da me effettuata in data 29 luglio 2019 relativa allo stato dell’arte circa la Provinciale n°50 che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana”, scrive Barletta.

“I vari contatti intercorsi con la Provincia di Brindisi hanno portato al risultato atteso: l’Ente fa sapere che è in corso la stipula del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria e che l’inizio dei lavori è previsto per la prima decade del mese di settembre prossimo”.

“I vari solleciti alla realizzazione dei lavori hanno trovato giustificazione alla luce delle continue lamentele e delle pressanti sollecitazioni che sono giunte dai numerosissimi cittadini che percorrono quotidianamente la strada provinciale, denunciando il grave dissesto e l’alto grado pericolosità che mettono ogni giorno in repentaglio la vita degli automobilisti”.

“A pochi giorni dal mio insediamento come sindaco di Villa Castelli, mi ritengo soddisfatto di come la Giunta e la maggioranza tutta, stia affrontando il compito che la cittadinanza ci ha affidato e cioè quello di risollevare le sorti della nostra città a partire dalla sicurezza di tutti”.