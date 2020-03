In Puglia 31 nuovi casi e 4 morti: positive bimba di due mesi e la madre

Nessun dato sulla suddivisione per provincie dei nuovi casi positivi in Puglia di oggi 18 marzo, a causa del superlavoro dei laboratori che stanno esaminando i tamponi pervenuti. Sono stati effettuati 475 test in tutta la regione, per l'infezione da Covid-19 Coronavirus, e 444 hanno dato esito negativo, mentre 31 sono risultati positivi. Due le persone completamente guarite e dimesse.

Tra i casi positivi, questa sera, una neonata di due mesi e la madre, che hanno contratto l'infezione in ambiente familiare e non ospedaliero, e che da oggi sono ricoverate. Quattro i morti in Puglia: nella Bat un paziente di 78 anni, in provincia di Brindisi è deceduto un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 438 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus, mentre prosegue l’attività delle forze dell’ordine e delle polizie locali per fare osservare le misure obbligatorie anti-contagio disposte dai decreti governativi. In provincia di Brindisi sono decine al giorno le denunce e le sanzioni da 206 euro comminate, ma questi dati sono in elaborazione da parte della Prefettura.

Nella stessa Prefettura, dove ieri sono stati effettuati gli interventi di sanificazione (martedì della scorsa settimana vi si svolse una riunione sull’emergenza coronavirus cui partecipò anche il comandante della polizia locale di Brindisi, poi risultato positivo), tra lavoro agile (da casa) già avviato da tempo, tamponi e misure di quarantena legate allo stesso incontro di martedì, giungono anche i dati della Asl, ma non in tempo reale: sono gli stessi tempi e gli dati comunicati ai sindaci, che in alcuni casi hanno avuto parole critiche.

