Coronavirus: quattro nuovi casi in provincia di Brindisi, 42 in Puglia

BRINDISI – Quattro nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati fino alle ore 15 di oggi (giovedì 19 marzo) in provincia di Brindisi. I contagi, nel Brindisino, salgono complessivamente a 75. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Puglia, il cui sistema di rilevazione regionale dei dati d’ora in poi prevede l’allineamento del dato pugliese a quello comunicato nella conferenza stampa del Dipartimento della Protezione civile e sarà possibile mettere a confronto i dati con il giorno precedente.

Oggi sono stati effettuati 613 test, di 42 positivi, in tutta la regione. Come si può leggere nella tabella, ieri il totale dei casi positivi al Covid-19 era di 438, di cui 424 attribuiti ai residenti nelle province della regione e 14 in corso di attribuzione.Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.

Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

