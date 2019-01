"Quella buca è troppo pericolosa, qualcuno prima o poi si farà male"

BRINDISI – “In via San Leucio a Brindisi, altezza civico 69, c’è una buca profonda e molto rischiosa per automobilisti e soprattutto motociclisti che percorrono quotidianamente la strada in questione”. A segnalarlo un lettore di BrindisiReport dopo aver tentato invano di mandare una mail al comando di Polizia locale.

“Da svariati giorni sto provando a mandare una segnalazione via posta elettronica sul sito della polizia municipale del Comune di Brindisi per segnalare quanto in oggetto, ma non disponendo di Pec certificata essendo un cittadino e disponendo solo della mia privata, ritorna indietro senza poter essere visualizzata”.

Il lettore ha documentato con foto la segnalazione aggiungendo che il rischio maggiore si corre nelle ore pomeridiane e serali a causa della scarsa illuminazione.