Raccolta differenziata: a Fasano realizzata maxi-isola ecologica

FASANO - L’amministrazione comunale ha deciso di far installare una maxi-isola ecologica in via Giardinelli a Fasano: sono stati già posizionati il recinto e i bidoni, mentre nei prossimi giorni i lavori verranno completati con un nuovo palo della luce, aggiuntivo rispetto all’illuminazione esistente, e con le telecamere di sorveglianza. Gli utenti possono accedere all’interno della nuova isola usando la tessera ecologica: sono stati collocati numerosi bidoni marroni per l’organico, blu per la carta, giallo per la plastica e verdi per il vetro.



“Abbiamo disposto l’installazione della maxi-isola – dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - per dare ai cittadini un ulteriore strumento di pulizia e comodità nella zona più densamente popolata dell’intero Comune. Faccio appello al senso civico di tutti per un uso adeguato della nuova struttura, che sarà a questo scopo videosorvegliata con tre telecamere”.



Sono state anche decise altre tre giornate straordinarie di consegna dei mastelli per la raccolta differenziata e delle ecotessere, per chi ancora non li avesse ritirati: nei locali dell’ex-Tribunale, in via Fratelli Rosselli 1, è possibile prelevare il materiale oggi, venerdì 31 gennaio, ed inoltre mercoledì 5 febbraio e venerdì 7 febbraio, sempre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Queste tre giornate sono le ultime, senza ulteriori proroghe.