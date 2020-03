"Aiutaci ad aiutare": raccolta fondi lanciata dal Comune di Francavilla

A due settimane dall’inizio del regime di restrizioni imposto dal Governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, aumentano in maniera esponenziale le domande di sostegno che arrivano dalla cittadinanza. Per rafforzare la rete d’aiuto costruita dall’Amministrazione Comunale tramite il Coc (Centro Operativo Comunale) e l’Assessorato alle Politiche Sociali, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.

Le somme raccolte, che potranno essere prelevate dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, sono finalizzate all'acquisto di materiali, attrezzature e beni di prima necessità per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Per aderire all’iniziativa è sufficiente cercare la campagna sul sito gofoundme.com o cliccare sul link diretto disponibile sul sito istituzionale comune.francavillafontana.br.it e sulla pagina facebook dell’Ente. Una volta entrati nella sezione dedicata alla raccolta fondi, tramite alcuni semplici e intuitivi passaggi si può effettuare la propria donazione.

“Riteniamo che l’utilizzo della piattaforma gofundme possa garantire la massima trasparenza sull’andamento della raccolta – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – Con questo strumento, ognuno secondo coscienza e possibilità, potrà dare il proprio contributo per rispondere alle difficoltà che stiamo vivendo in questa fase.”

Intanto l’Amministrazione Comunale ha stanziato altri 20 mila euro per l’emergenza. Grazie a questi fondi sarà possibile acquistare beni di prima necessità e dispositivi per il contenimento del contagio. Nelle prossime ore è prevista, inoltre, la consegna di 5 mila mascherine chirurgiche e di mille dispositivi ffp2.

“L’avvio della campagna di raccolta fondi non influisce sull’impegno dell’Amministrazione in questa fase di emergenza – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – Abbiamo stanziato altri 20 mila euro per fare fronte alle necessità impellenti della comunità. In questo momento difficile devo registrare la grande generosità dei volontari che, sin dall’inizio dell’emergenza, stanno svolgendo un lavoro encomiabile per sostenere la componente più fragile della nostra comunità. A loro da Sindaco, ma soprattutto da cittadino, va il mio sentito ringraziamento.”