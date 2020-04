Dopo raccolta fondi donato materiale sanitario al Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA - Si è conclusa con successo la raccolta fondi organizzata dal Team Fuorisoglia e finalizzata alla donazione di materiale sanitario da destinare all’Ospedale di Francavilla Fontana D.Camberilingo.

In poco più di due settimane sono stati raccolti fondi per un totale di 1000 con cui sono state acquistate mascherine idonee agli utilizzi ospedalieri. Oggi 21 aprile il presidente del sodalizio Francavillese Massimiliano Lopalco e Gerardo Leone (membro del direttivo) si sono occupati direttamente della consegna dei dispositivi medici.

I destinatari della donazione sono stati i reparti di Nefrologia e Dialisi e il reparto della Sala Operatoria che, alla presenza dei rispettivi primari, capi sala ed infermieri in servizio, hanno potuto così ricevere il tutto e ringraziare i rappresentanti del Team e i donatori tutti.

"A latere di questa iniziativa, ciò che ha colpito maggiormente, in maniera positiva, è stata la pronta risposta degli amici e dei simpatizzanti del Team che hanno subito risposto in maniera fattiva alla raccolta fondi. Non è, questo, un periodo particolarmente felice per la cittadinanza, tra preoccupazione per la pandemia e le conseguenze derivanti dalla stessa in ambito economico hanno fatto si che l’intera popolazione sia continuamente posta di fronte a difficoltà quotidiane che però non hanno per niente scalfito la volontà di fare del bene al prossimo. La bontà dei nostri simpatizzanti, rende particolarmente felice l’intero “mondo” che ruota attorno al Team il quale non può fare altro che ringraziare tutti dal profondo del cuore e promettere che tali iniziative saranno sempre la caratteristica principale di tutta la squadra". Scrivono gli organizzatori.

"Naturalmente parimenti ai ringraziamenti per chi ha voluto effettuare la donazione volontaria, bisogna ricordare coloro che quotidianamente ci sostiengono come sponsor, un doveroso grazie a : Glcars, Cribel, Fontana Service, Emmeti Communication, Bd Commerciale, Officine Andriulo, Edilizia Conte, Bosch Car Service Palumbo, Petali di Rose, All Creation, Agenzia d’Ambrosio Axa.