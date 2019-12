Admo: Babbi Natale carichi di doni pronti a sfilare in moto

BRINDISI - L’appuntamento è per domenica 22 dicembre, il grande raduno dei Babbi Natale, la manifestazione tanto attesa da tutti i bambini, i motociclisti si incontreranno alle ore 9:30 nel piazzale interno del centro commerciale Brinpark e alle ore 10:00 partiranno tutti insieme per raggiungere Piazza Santa Teresa. In sella alle loro moto e vestiti da Babbi Natale con sulle spalle sacchi pieni di doni sfileranno scortati dalla Polizia Locale per le vie della città, arrivando a destinazione dove ad accoglierli ci saranno tantissimi bambini.

Questa manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Admo di Brindisi e da alcune associazione di motociclisti, Motoclub Brindisi - li Scigghiati a due ruote - Motoclub Tuturano - Motocluc S. Pietro- Enduro 72027, e sostenuta dall’associazione il Segno Mediterraneo. Questo evento ha come unico scopo far passare a tanti piccoli amici una giornata di festa, tra giochi animazione musica e tanti dolci doni per tutti.

Tutti i bambini aspettano il Natale per scartare il loro regalo, anche quelli meno fortunati ed è per questo che è nato questo raduno di Babbi Natale, per portare anche a tutti i bimbi che vivono in situazioni di disagio un dono speciale sotto l’albero. L’Associazione Admo ha come scopo principale trovare un donatore di midollo per tutti i pazienti in attesa di trapianto e molto spesso questi pazienti sono bambini, regalando così una speranza di vita, ma in questa occasione e in collaborazione con tutti i motociclisti presenti si vuol regalare un sorriso e una speranza di vita migliore .Basta poco per fare del bene e rendere felice qualcuno, la solidarietà verso un’altra persona è un atto di grande altruismo che da colore alla vita e dona sorrisi, e domenica di sorrisi sui loro volti ce ne saranno tanti.