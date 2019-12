C'è un banco di Sardine anche da noi: flash mob il 22 dicembre

FRANCAVILLA FONTANA – Passa anche dalla provincia di Brindisi l’ondata del fenomeno politico che sta riemendo di folle considerevoli le piazze di tante città italiane. Domenica 22 dicembre alle 18 le sardine Brindisine vogliono aggiungere un evento al carnet di manifestazioni del movimento, riunendosi in piazza Vittorio Emanuele II a Francavilla Fontana.

“Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Vogliamo che sia un flash mob trasversale, che coinvolga tutti, senza colori politici, ma solo con la voglia di manifestare pacificamente in nome di una politica più seria, lontana da parole d'odio, razzismo, sessismo e fake news. Stretti come Sardine e col sorriso. Rispondiamo a chi dice ‘prima gli italiani’ con ‘prima le idee’ portando in piazza un libro combattendo odio e paura con inclusione e cultura”, si legge in un comunicato delle Sardine Brindisine.