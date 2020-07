Brindisi: autobus per il mare pieno di ragazzi, un optional le mascherine

BRINDISI – Le mascherine diventano un optional a bordo dell’autobus di linea 4 della Stp che collega la città alle spiagge e agli stabilimenti balneari della litoranea nord di Brindisi. Come si vede nelle foto scattate nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 2 luglio) da un passeggero, la vettura è piena di ragazzi in piedi, di cui praticamente nessuno munito di dispositivi di protezione individuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le misure di distanziamento sociale e di prevenzione, insomma, sono del tutto saltate, con l’unica eccezione del mantenimento della distanza di sicurezza dal conducente. E’ del tutto comprensibile che famiglie e comitive di giovani vadano a svagarsi in riva al mare, dopo due mesi di clausura in regime di lockdown. Il fatto che da 12 giorni consecutivi non si registrino nuovi casi di Covid-19 in provincia di Brindisi, però, non deve indurre ad abbassare la guardia. Le norme anti contagio, infatti, restano vigenti e vanno rispettate.