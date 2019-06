Il rapporto fra banca e cliente: convegno con giudici, avvocati e professori

BRINDISI - Si terrà a Brindisi giovedi 6 giugno, alle ore 15,00, presso l’ex convento di Santa Chiara in via Santa Chiara n. 10, un convegno in materia di diritto bancario su “Problemi attuali nei rapporti tra banca e cliente” organizzato dall’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Brindisi, presieduta dall’avvocato Francesco Monopoli del foro di Brindisi, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura Territoriale di Lecce, con l’Ordine degli Avvocati di Brindisi, con il Centro Messapico di Studi Giuridici di Brindisi, con il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, con l’AssoCtu, e con l’Unione dei Giovani Commercialisti di Brindisi .

Dopo i saluti di Alfonso Pappalardo, presidente del tribunale di Brindisi, Cosimo Bottazzi, presidente commissione tributaria regionale di Bari e presidente del centro messapico di studi giuridici, di. Pietro Lisi, giudice del tribunale di Brindisi e componente della Scuola Superiore della Magistratura Territoriale Lecce, dell’avvocato Carlo Panzuti, Presidente Ordine Avvocati di Brindisi e dell’ avvocato. Francesco Monopoli, presidente Aiga Brindisi, i lavori verranno introdotti e moderati da Francesco Antonio Genovese, presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Interverranno il professor Aldo Angelo Dolmetta consigliere Corte di Cassazione sul Credito fondiario, limite di finanziabilità e garanzie integrative- Profili sostanziali e processuali, Roberta Marra, giudice tribunale Brindisi su Intese anticoncorrenziali a monte e garanzie personali a valle: un rapporto problematico, il professor avvocato Vincenzo Farina, Università del Salento, sui Contratti bancari mono firma, forma scritta e consegna di copia al cliente, Roberto Marcelli, presidente AssoCtu su Contratti di finanziamento e piano di ammortamento alla francese. Profili di criticità, il professor Francesco Quarta Università di Bologna, su Indici sintetici e costo totale del credito: la trasparenza bancaria tra tutela del cliente e funzione pro-concorrenziale.

Il convegno è valido ai fini della formazione professionale continua di avvocati e praticanti per 3 crediti formativi.