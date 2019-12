Arriva la Protezione Civile: tanti giocattoli per i bambini

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cellino San Marco e l’Associazione Provinciale Cuochi di Brindisi si sono resi protagonisti di un’importante iniziativa di solidarietà che regalerà un sorriso ai bambini attualmente in ospedale e a tutti gli altri bambini più bisognosi.

L’iniziativa che è andata avanti per circa 15 giorni, ha registrato una quantità davvero rilevante di giocattoli raccolti, nuovi ed usati, già da ieri, in parte distribuiti alla Parrocchia di Cellino San Marco e alle Dame di Carità “Casa Della Solidarietà” del Comune di San Pietro Vernotico che stanno provvedendo a donarli ai piccoli delle famiglie più bisognose delle nostre comunità.

Ieri, nel capoluogo si è effettuata una nuova distribuzione, alla Casa Famiglia “Il Segno del Mediterraneo” che provvederà a donare ai circa 35 bambini presenti nella loro struttura, quella felicità del dono Natalizio che a nessun bimbo dovrebbe essere negata. Di seguito, all’Ospedale Perrino di Brindisi, nel reparto pediatrico, indossando il famoso costume di babbo natale, il gruppo accompagnato dalla Cooperativa Sociale Naukleros, clowterapia, ha continuato la distribuzione dei giochi in modo che gli addetti, del reparto pediatria, possano così distribuirli a tutti i piccoli pazienti, nella speranza che questo gesto possa aiutare i bambini a superare il trauma della permanenza in ospedale.

L’Associazione Cuochi della Provincia di Brindisi, ha distribuito dolci, alberi di Natale in pasta frolla che si spera, possano rendere più serene e piacevoli, per questi bimbi meno fortunati, le imminenti Festività Natalizie. Il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cellino San Marco, hanno dichiarato “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Crediamo che riutilizzare i giochi usati possa contribuire a regalare gioie e sorrisi a chi ha più bisogno”

I promotori dell’iniziativa, Ezio Orsini, del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cellino San Marco e lo Chef Gianfranco Pezzuto, Presidente dell’Associazione Cuochi F.I.C., della Provincia di Brindisi, hanno dichiarato “La consegna effettuata oggi e nei giorni scorsi ci rende orgogliosi del lavoro svolto e ci consente di dare concretezza alla generosità di tantissimi cittadini – di Cellino, Mesagne, Torchiarolo, San Donaci, San Pietro – che hanno risposto con un grande slancio alla raccolta - un successo che è andato ben oltre le nostre aspettative - tantissime infatti le famiglie che ci hanno portato giocattoli, dimostrando che esiste ancora solidarietà tra le persone”, infine “cogliamo l’occasione per ringraziare tutti, le volontarie e i volontari del Gruppo, delle Cooperative Sociali, delle Associazioni, della Parrocchia e le Amministrazioni Comunali di Cellino San Marco e di San Pietro Vernotico: la sinergia tra tutte queste componenti ha consentito di ottenere un risultato di cui tutte le comunità, partecipanti, devono essere orgogliose.” Un grazie particolare alla Direzione Sanitaria Ospedale Antonio Perrino di Brindisi e alla grande sensibilità di tutta l’Equipe Medica e Paramedica del Dott. Fulvio Moramarco Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria.

Gallery