Tasse universitarie azzerate per gli studenti di rientro in Puglia

La Regione Puglia varato l’azzeramento delle passe per gli studenti universitari che tornano a studiare nel Tacco D’Italia. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano, attraverso un post sulla sua pagina Facebook che ha provocato forte disappunto fra gli studenti iscritti a università pugliesi, che chiedono agevolazioni anche per chi ha preso la decisione di studiare nel proprio territorio. Nel dibattito social, il presidente ha risposto alle critiche, rimarcando che per chi è già iscritto in Puglia la Regione “garantisce una copertura al 100% delle borse di studio Adisu anche per l’anno 2020/2021 per tutti gli studenti idonei, iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori musicali”.

L’incentivo per gli studenti di rientro permetto a chi è iscritto ad una università fuori regione nell’anno accademico 2019-20 e che decida di trasferirsi in una università pugliese di non pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le tasse universitarie.

“Un modo concreto – afferma Emiliano - per aiutare quelle famiglie che, a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, sono in difficoltà nel sostenere gli studi dei loro figli fuori regione. La misura è a sportello, quindi le domande sono valutate in ordine di arrivo”.

La Regione ha inoltre previsto: 4,5 milioni per erogare bonus di 500 euro per ogni studente in condizione di fragilità economica, in modo da supportare la didattica a distanza; 12 milioni per la copertura totale delle borse di studio Adisu, anche per il prossimo anno accademico: l’integrazione a 12 milioni di euro la copertura finanziaria da destinare a tutti gli aventi diritto; un bonus di 500 euro per ogni studente in condizione di fragilità economica per supportare la didattica a distanza.