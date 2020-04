Flessibilità del lavoro e della produttività: nasce "Puglia Agile"

“Il mondo del lavoro in questi tempi di emergenza Covid sta cambiando e noi stiamo cercando di sostenere in ogni modo possibile imprese e lavoratori pugliesi”. Lo sostiene il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Il programma ‘Puglia agile’ nasce proprio per favorire la flessibilità organizzativa e la produttività nel rispetto dei nuovi tempi di vita e lavoro”.

A tal proposito sono stati pubblicati due importanti avvisi. Il primo si chiama “Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle Pmi”, è rivolto alla Pmi, il budget complessivo disponibile è di 14,5 milioni di euro, il contributo massimo per progetto è di 100mila euro con modalità a sportello. Tutte le info sono disponibili qui http://rpu.gl/eGSyY

Il secondo avviso si chiama “Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI”, è destinato agli enti bilaterali pugliesi con un budget complessivo di 1,5 milioni di euro (domande entro il 18 maggio 2020). Tutte le info sono disponibili qui http://rpu.gl/tKL7i