L'ex Collegio Navale passa per 99 anni dalla Regione al Comune

BRINDISI – Giunge ad un passaggio importante la decennale vicenda del recupero dell’ex Collegio Navale “Tommaseo”, che dopo l’8 settembre del 1943 fu sede per breve tempo anche dell’Accademia Navale di Livorno. Oggi è stato firmato il contratto di concessione, tra Regione Puglia e Comune di Brindisi, a titolo gratuito per 99 anni. La Regione Puglia, proprietaria dell’intero complesso, ha ceduto il diritto di superficie alla municipalità di Brindisi con lo scopo di garantire la tutela e la valorizzazione dell’immobile.

Nell’atto è precisato che il complesso dell’ex Collegio Navale viene concesso per finalità culturali e turistico-congressuali. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà eseguita dal Comune. Il “Tommaseo” è in stato di profondo degrado ed abbandono dal momento dello sgombero di tutti i nuclei familiari che lo occupavano sino agli anni Novanta, in condizioni di igiene e promiscuità inaccettabili e con seri problemi di staticità della struttura.

L’occupazione era cominciata dopo l’abbandono dell’ex Collegio Navale da parte dell’Istituto tecnico nautico “Carnaro”, che vi aveva avuto la sua prima sede. Da allora nessun intervento è stato attuato sul complesso, su cui sono state piantate bandiere, e pronunciati proclami e dichiarazioni di intenti innumerevoli sino a tempi recentissimi.

“Questo complesso immobiliare va valorizzato e fa parte degli elementi che contribuiranno a cambiare l’immagine della città - spiega il sindaco Riccardo Rossi -. Proveremo a farlo anche attraverso i fondi del Contratto istituzionale di sviluppo. Ringrazio la Regione per aver reso possibile questo primo passo verso la riqualificazione dell’area”. Si vedrà.