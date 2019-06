Le reliquie di Santa Bernadette in provincia di Brindisi: il programma

Saranno ospitate nell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, dal 21 al 25 giugno, le reliquie di Bernadette Soubirous, la pastorella a cui nel 1858 apparve a Lourdes la Madonna. Le spoglie della santa venerata in tutto il mondo sono giunte in Italia il 24 aprile, in aereo da Lourdes a Orio al Serio, in occasione del 175.esimo anniversario della nascita e del 140.esimo della morte di santa Bernadette Soubirous. La pastorella aveva 14 anni quando, l’11 febbraio del 1858, le apparve per la prima volta la Vergine Maria.

Le apparizioni, in tutto 18, proseguirono fino a venerdì 16 luglio 1858. Bernadette fu profondamente segnata da quell’esperienza. Non senza sofferenze. Diventò suora e si ritirò in convento: morì a Nevers, a 35 anni. Beatificata nel 1925 e canonizzata l’8 dicembre 1933 da Papa Pio XI, la figura di Bernadette è indissolubilmente legata a Lourdes. Il santuario francese ha dedicato il 2019 in particolare a Bernadette e ha deciso di renderle onore portando in pellegrinaggio le sue reliquie. Insieme ad esse giungerà da Lourdes anche una statua della Vergine Maria.

Il programma

Venerdì 21 giugno 2019, alle ore 18,00 è previsto l’Arrivo a Brindisi delle Reliquie di Santa Bernadette nel piazzale antistante il Santuario S. Maria del Casale (vicino aeroporto) e a seguire ci sarà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli. L’evento sarà in diretta sul canale Antenna Sud live al tasto 90 del digitale terrestre. Replica dell’evento il giorno 22 giugno alle ore 14,00. Alle ore 21,30 si svolgerà la Veglia di preghiera presieduta da Mons. Fabio Ciollaro, Vicario generale dell’Arcidiocesi e animata dal Rinnovamento nello Spirito. La chiesa rimarrà aperta tutta la notte per una Veglia di preghiera eucaristica.

Sabato 22 giugno alle ore 10,00 la mattinata si aprirà con la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Maurizio Caliandro; alle ore 16,00 la Preghiera del Santo Rosario e intorno alle ore 17,15 la partenza delle Reliquie per San Vito dei Normanni. Alle ore 17,30 l’Arrivo a San Vito dei Normanni e l’Accoglienza in Piazza Giovanni Paolo II antistante la Basilica S. Maria della Vittoria. Seguirà in Basilica la preghiera del Santo Rosario e alle ore 19,00 la Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Al termine partenza delle Reliquie per Sandonaci e alle ore 21,30 l’Arrivo a Sandonaci nel piazzale antistante la Chiesa Madre; Veglia di preghiera in Chiesa Madre fino alla mezzanotte.

Domenica 23 giugno, Solennità del Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini), nella Chiesa Madre di Sandonaci le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8,30 e alle ore 10,00. Al termine della Messa delle ore 10,00 ci sarà il trasferimento delle Reliquie presso il Centro Polivalente “Piccola Bernadette”. Nel pomeriggio alle ore 16,00 la preghiera del Santo Rosario con i bambini e alle ore 17,00 la Via Crucis. Dopo la Processione Eucaristica vespertina del Corpus Domini ci sarà la Veglia di preghiera per tutta la notte presso il Centro Polivalente.

Lunedì 24 giugno, alle ore 8,00 la Celebrazione Eucaristica e alle ore 9,00 la partenza delle Reliquie per Ostuni, dove giungeranno intorno alle ore 10,00 e saranno accolte nel piazzale antistante la Parrocchia Madonna del pozzo. Alle ore 12,00 la Preghiera del Santo Rosario e alle ore 16,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Paolo Zofra, Assistente Diocesano Unitalsi. Alle ore 17,00 la partenza delle Reliquie per Locorotondo dove intorno alle ore 18,00 è previsto l’arrivo in Piazza A. Moro (Municipio). Dopo la preghiera del Santo Rosario, ci sarà alle ore 19,00, all’aperto, la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Felice Di Molfetta, Assistente Regionale Unitalsi. A seguire la Processione Mariana Aux flambeaux che si concluderà nella Chiesa di San Rocco. Qui ci sarà la catechesi sui segni di Lourdes e l’Adorazione Eucaristica per tutta la notte.

Marted’ 25 giugno, alle ore 7,00 la preghiera delle Lodi mattutine e alle ore 7,30 la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Adriano Miglietta. Alle ore 9,00 è prevista la partenza delle Reliquie per Crotone.