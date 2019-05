Le reliquie di Santa Bernadette di Lourdes fanno tappa anche a Brindisi

BRINDISI - In occasione dei 175 anni dalla nascita e dei 140 dalla morte della pastorella francese Bernadette Soubirous, beatificata nel 1925 e canonizzata l’8 dicembre 1933, alla quale apparve per la prima volta la Madonna l’11 febbraio 1858, da aprile a fine agosto, 34 diocesi italiane si alterneranno nell’esposizione e venerazione delle reliquie della santa venerata in tutto il mondo. Tra queste c'è anche Brindisi dove giungeranno presso il santuario di Santa Maria del Casale il 21 giugno e vi resteranno fino al 24 giugno per poi partire per Crotone.

Il reliquiario, dal peso di circa 40 chilogrammi contenente una costola del corpo di Santa Bernadette, proveniente da Foggia, sarà accompagnato da una statua della Madonna di Lourdes, copia di quella esposta nella Grotta delle apparizioni.

A renderlo noto don Paolo Zofra, assistente diocesano dell'Unitalsi, al quale l'arcivescovo monsignor Domenico Caliandro ha affidato l'incarico di organizzare l'accoglienza nell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

"L’Italia, la prima a chiedere di ricevere le reliquie di Santa Bernadette nel 2017, rinnova presto questa esperienza che ha avuto tanto successo. Dal 27 aprile al 22 agosto 2019, 34 diocesi rivivranno ancora una volta, la grazia di poter sostare davanti al reliquiario di colei che è stata incaricata dalla Vergine Maria a Lourdes, di andare a dire ai sacerdoti di “Venire qui in processione”.

L'appuntamento è per venerdì 21 giugno a Brindisi presso il Santuario Santa Maria del Casale (vicino Aeroporto), alle ore 18 l'arrivo delle reliquie e la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo di Brindisi-Ostuni.