"Restiamoincomune": al via laboratori teatrali, di cucina, arte, attività fisica e giochi

SAN DONACI – Si chiama “Restiamoincomune” il progetto avviato dall’amministrazione comunale di San Donaci che vede impegnati sei artisti e imprenditori locali a intrattenere i bambini del paese e le loro famiglie in attività sportive e ricreative ma non solo.

Da lunedì prossimo alle 18 gli operatori coinvolti nel progetto allieteranno i pomeriggi dei sandonacesi con video sulla realizzazione di attività e giochi molto divertenti, usando materiale povero, facilmente reperibile in casa.

Hanno aderito: Katia Sili balloon artist, Antonio Pompameo ballerino, Simone Luciano chef, Donato Mottura personal trainer, Francesca Occhineri musicista e gli attori del Teatro dei Cinch (in basso il video di presentazione del progetto

“La conclusione della fase uno ha aperto una nuova, delicata fase. È fondamentale in questo momento mantenere vive le attenzioni nei confronti delle disposizioni di contenimento e di non assembramento”. Si legge nella nota di presentazione del progetto.

“Ci si rende però anche conto che è stato raggiunto un elevato grado di stanchezza soprattutto per i più piccoli di ogni comunità che ancora per un po’ saranno costretti a stare a casa se non per le uscite d’aria con un genitore”.

“L’Amministrazione Comunale di San Donaci ha così sentito la necessità di andare incontro alle famiglie anche attraverso un canale un po’ più leggero che è quello della comunicazione offrendo dei laboratori teatrali, di cucina, di arte, di attività fisica e di giochi, per trascorrere ed allietare il tempo passato in casa, coinvolgendo grandi e piccini in attività artistiche, costruttive e manipolative”.

“Ci si è rivolti alle associazioni presenti sul territorio e anche a quei cittadini che, con la loro attività, potevano fare la differenza in questo momento arrivando nelle case dei cittadini sandonacesi per regalare momenti di serenità e spensieratezza ai loro piccoli. E’ nato così il progetto "restiamoincomune”.

