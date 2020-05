Lunedì la riapertura, con restrizioni, dei parchi Cillarese, Buscicchio e Braico

Da lunedì prossimo (4 maggio) riapriranno i parchi Cesare Braico, Buscicchio e Di Giulio. Lo ha annunciato in un video messaggio il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. I polmoni verdi saranno aperti dalle 8 a mezzogiorno e dalle 16 alle 20, con ingressi contingentati. Tramite ordinanza verrà definito il numero massimo di presenze consentite contemporaneamente nei singoli parchi. Come previsto dal Dpcm, sarà consentita l’attività motoria individualmente o se si accompagna un minore o un disabile.

Onde evitare assembramenti, non potranno essere utilizzati i giochi per bambini e i campi da gioco. Il primo cittadino invita i cittadini a rispettare le misure di distanziamento sociale. “Ancora non siamo fuori – afferma Rossi – dall’emergenza. Ogni giorno si registrano nuovi contagi in città e in provincia”.