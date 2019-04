Reddito di cittadinanza: in provincia di Brindisi 5.856 richieste

BRINDISI – Su 5.856 domande presentate, 4.238 quelle accolte e 1.554 quelle respinte. Questi i dati sull’impatto del reddito di cittadinanza in provincia di Brindisi forniti dall’Inps. La prima finestra per la presentazione delle domande, tramite gli uffici postali e i Caf, si è aperta fra il 6 e il 31 marzo. La seconda finestra si è aperta sabato 6 aprile.

In Puglia

La provincia di Brindisi è fanalino di coda della Regione Puglia: un dato che era da mettere in preventivo, se si considera che la stessa è anche ultima per numero di abitanti. In cima c’è il capoluogo di regione, Bari, con 12.271 domande accolte, su 16.523 richieste. Seguono: Taranto (7-651 domande accolte su 9.923 presentate); Foggia (7.311 domande accolte su 9.905 presentate); Lecce (8.232 su 10.904); Barletta-Andria-Trani (4-613 accolte su 6-201 presentate). Complessivamente in Puglia presentate 59.312 richieste, di cui 44.316 accolte.

I dati su scala regionale

La regione con il primato di richieste è la Campania, dove ben 117.786 cittadini si sono presentati presso gli uffici postali o i Caf per ottenere il reddito di cittadinanza, ma “solo” 90.197 di questi sono stati accontentati. Al secondo posto c’è la Sicilia, 87.775 domande accolte su 112-714 richieste. Al terzo, il Lazio con 44.705 domande accolte, su 63-710 richieste. In coda alla graduatoria, come nelle previsioni, c’è la Valle D’Aosta, dove sono state inoltrate appena 820 richieste, di cui 522 accolte.

Le province

La provincia in cima alla graduatoria è Napoli, con 68.186 richieste presentate, di cui 52.517 accolte. Seguono le province di Roma (30.174 su 43.666), Palermo (26.204 su 33.128), Catania (12.403 su 24.126), Milano (15.014 su 22-606). Significativi anche i dati registrati a Cosenza (12-923 su 17.398), Caserta (16.346 su 21.156).

Complessivamente a livello nazionale sono arrivate all’Inps 681.736 domande. Di queste ne sono state accolte 488.337.