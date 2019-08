Rigenerazione urbana: ecco i dieci siti pubblici da recuperare

SAN VITO DEI NORMANNI – In dirittura d’arrivo il progetto “Santu Vitu Mia Reloaded”: domenica 1 settembre alle 19 avrà inizio all’Ex Fadda, la grande struttura recuperata grazie ai fondi di Bollenti Spiriti, l’assemblea pubblica per conoscere l’esito dei laboratori per la rigenerazione urbana a San Vito dei Normanni.

L’ex Omni, l’ex Asilo, la Saletta, il Farmer market, le botteghe delle Stratodde, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio Anagrafe, il Chiostro domenicano, il parco Scannatizzi, il Palazzo dell’Orologio ed ex Palazzo de Leonardis, il Castello di Alceste, sono i dieci gli spazi comunali sottratti all’abbandono e restituiti completamente alla città.

Gli abitanti di San Vito dei Normanni potranno usufruirne e utilizzarli nei modi e per gli scopi che deciderà la comunità, nei prossimi mesi. Questa è la più importante novità emersa dal laboratorio “Santu Vito Mia - Reloaded”, in corso dal 26 agosto al 1 settembre presso l’Ex Fadda, che ha coinvolto oltre sessanta partecipanti, tra progettisti e ricercatori, provenienti da tutta Italia.

Le proposte elaborate nelle sette giornate di lavoro verranno presentate e discusse nell’incontro pubblico dell’11 settembre. I promotori dell’iniziativa sono: l’amministrazione comunale di San Vito dei Normanni, la cooperativa sociale Qualcosa di Diverso, La Scuola Open Source di Bari. Il progetto è finanziato nell’ambito del Bando Partecipazione della Regione Puglia – legge regionale 28/2017 - Legge sulla Partecipazione.