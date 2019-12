Trasporto studenti: rinnovata la convenzione Unisalento-Stp

BRINDISI - Nella giornata di ieri (venerdì 20 dicembre) con il voto favorevole del consiglio di amministrazione dell’Università del Salento è stata rinnovata la convenzione che permette agli studenti di Brindisi di usufruire delle agevolazioni sugli abbonamenti dei trasporti per recarsi alla sede della cittadella della ricerca.

“Un risultato importante e non scontato – si legge in una nota del movimento Ora Tocca a noi - di fronte a dei ritardi burocratici e tecnici che mettevano a rischio la garanzia di questo servizio per gli studenti della sede di Brindisi. Ci teniamo a ringraziare tutta la Stp per l’impegno e la dedizione con cui ha mostrato sensibilità verso gli studenti mettendo in primo piano la salvaguardia del servizio verso gli utenti”.

“In questi mesi il lavoro sinergico di Stp e Università del Salento, coadiuvato dal nostro supporto insieme a quello dei rappresentanti degli studenti di Link Lecce - coordinamento universitario, ha permesso di raggiungere questo risultato senza provocare alcun danno per gli studenti”.

Per il movimento Ora tocca a noi e per l’amministrazione comunale “i servizi del mondo universitario rappresentano una priorità da tutelare ed implementare per garantire che anche Brindisi possa essere una città a misura di studente in cui possa crescere il polo universitario”.