Fondi per gli straordinari della Polizia Locale: la ripartizione nel Brindisino

BRINDISI – Sono 10.554 i fondi assegnati al Comune di Brindisi per contribuire all’erogazione dei compensi per gli straordinari effettuati dal personale di Polizia Locale nell’ambito dei servizi di controllo anti contagio e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore della stessa Polizia Locale. Questa la fetta toccata al capoluogo della somma complessiva di 10 milioni di euro stanziata dal governo nell’ambito del decreto Cura Italia approvato lo scorso 17 marzo. I fondi sono stati ripartiti in base alla popolazione residente in ogni Comune (per un peso del 66,7 per cento) e ai dati riferiti ai casi accertati di Covid 19. al 10 aprile 2020 (per un peso del 33,3 per cento).

La ripartizione dei fondi in provincia di Brindisi

Brindisi, 10.554 euro; Carovigno, 2.829 euro; Ceglie Messapica, 2.381 euro; Cellino San Marco, 751 euro; Cisternino, 1.411 euro; Erchie, 882 euro; Fasano, 4.451 euro; Francavilla Fontana, 4.073 euro; Latiano, 1.532 euro; Mesagne, 3.233 euro; Oria, 1.840 euro; Ostuni, 4.637 euro; San Donaci, 687 euro; San MIcchele Salentino, 665 euro; San Pietro Vernotico, 1.555 euro; San Vito dei Normanni, 2.209 euro; Torchiarolo, 573 euro; Torre Santa Susanna, 1.254 euro; Villa Castelli, 971 euro.

I casi accertati di positività al Covid al 10 aprile

Brindisi, 72; Carovigno, 47; Ceglie Messapica, 16; Cellino San Marco, 4; Cisternino, 10; Erchie, 0; Fasano, 16; Francavilla Fontana, 16; Latiano, 3; Mesagne, 22; Oria, 13; Ostuni, 64; San Donaci, 1; San Michele Salentino 1; San Pancrazio Salentino, 3; San Pietro Vernotico, 8; Sam Vito dei Normanni, 11; Torchiarolo, 1; Torre Santa Susanna, 8; Villa Castelli, 1.

