Riscaldamenti nelle scuole, Provincia: "Da lunedì termosifoni accesi"

Avverrà fra lunedì 9 e martedì 10 dicembre l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole superiori della provincia di Brindisi. Lo comunica l’ente provinciale attraverso una nota in cui chiarisce che gli uffici preposti hanno “inviato una nota a tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio provinciale per informare che nei giorni scorsi è stato affidato, con gara pubblica, il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento”. L’accensione, dunque, verrà effettuata nei primi giorni della prossima settimana.