salviamoilcommercio, i numeri dell’iniziativa targata Citynews

BRINDISI- Sono 31 le attività commerciali di Brindisi che si sono affidate alla vetrina di BrindisiReport per arrivare nelle case dei brindisini e fornire loro i contatti per i servizi di delivery al tempo del coronavirus: 3806 le visualizzazioni totali delle schede autoalimentate dai commercianti e 102 le telefonate effettuate dai lettori alle attività commerciali. Buoni, dunque, i numeri per l’iniziativa #salviamoilcommercio lanciata un mese fa dal gruppo editoriale Citynews per supportare il commercio locale.

All’interno della testata BrindisiReport è stato creato un database su un canale apposito per far incontrare l’economia locale e i cittadini nelle settimane di difficoltà, in cui, tuttavia, molti commercianti hanno deciso di resistere e suddivisi per categoria merceologica hanno fornito i contatti per i servizi di delivery.

La redazione di BrindisiReport ha stilato la classifica delle attività più cliccate e contattate e il primo posto è stato aggiudicato dal supermercato DiMeglio di via Germania, nel quartiere Bozzano: i brindisini hanno visualizzato il form dell’attività ben 195 volte ed effettuato 25 telefonate per richiedere la consegna a domicilio della spesa, contenendo il rischio di contagio da Covid-19 sia per se stessi, che per gli altri.

Il Mercato coperto Campagna Amica di Brindisi si è aggiudicato il secondo posto con 316 visualizzazioni e 22 telefonate: un salone della biodiversità cui i brindisini non hanno rinunciato, dal biscotto cegliese alle orecchiette alla malvasia, dal fiocchetto di cinghiale, cremino di capra, il salame alla malvasia e carciofi brindisini IGP.

Il terzo posto è stato conquistato dalla macelleria De Vitis con 165 visualizzazioni e 12 telefonate effettuate attraverso i numeri forniti dal database creato appositamente dalla testata: qualità della carne e convenienza cui i brindisini non hanno rinunciato ai tempi del Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E non finisce qui perché oltre ai supermercati, alle macellerie, e ai mercati coperti, i brindisini hanno ricevuto comodamente a casa anche il pane e peccati di gola come le torte per chi ha spento le candeline durante il mese di lockdown.