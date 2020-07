Brindisi: da lunedì il ritiro dei pass per i residenti del centro storico

BRINDISI - Da lunedì, 20 luglio, coloro che hanno presentato la richiesta per ottenere il pass necessario per circolare e sostare nelle zone del centro cittadino dopo le 20, potranno ritirarlo presso gli uffici comunali di via Filomeno Consiglio (dove hanno consegnato la richiesta). L’ufficio sarà aperto dalle 9 alle 13.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche chi ha presentato la richiesta via email dovrà ritirare il documento autorizzativo definitivo. È necessario portare con sé il primo foglio rilasciato dall’ufficio come pass temporaneo.