Persone scomparse: vertice in prefettura con l'associazione Penelope

BRINDISI - In occasione della giornata del 12 dicembre, dedicata alle persone scomparse il commissario straordinario del governo per le persone scomparse ha inteso dare avvio ad un’attività straordinaria di ricerca delle persone ancora da rintracciare nei rispettivi territori e di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile, che sono particolarmente attive in questo periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla solidarietà ed alla fratellanza.

In tale contesto, si è tenuta nella giornata odierna, presso la prefettura di Brindisi, una riunione con i vertici delle forze dell’ordine, alla presenza anche del referente locale della Onlus “Penelope”, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L’incontro è stato l’occasione per monitorare e comprendere l’entità del fenomeno nel contesto provinciale. Benché non siano emersi casi di rilievo riguardanti la provincia di Brindisi, il prefetto ha voluto sensibilizzare i partecipanti alla riunione sulla tematica della ricerca delle persone scomparse, in particolare per quanto concerne gli individui con difficoltà psico-fisiche; attività per la quale la Prefettura si è da tempo dotata di un apposito piano di emergenza, in collaborazione con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Resta alta l’attenzione della Prefettura e delle Forze dell’Ordine sulla tematica al fine di prevenire, monitorare e, qualora simili episodi dovessero interessare il territorio di competenza, risolverli nel più breve tempo possibile.