San Donaci. Interruzione idrica per lavori di miglioramento di Aqp

SAN DONACI - Lunedì 9 marzo, dalle ore 9 e fino alle ore 17, l' Acquedotto pugliese effettuerà una serie di interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Donaci. I lavori riguardano la manutenzione e il collegamento di nuove opere idriche. Per questo motivi sarà sospesa, temporaneamente, l'erogazione idrica nelle vie Bovio, Cavour, Dei Mille, San Luigi, Trieste, Marconi, Dalmazia, Papa Giovanni VIII, Volturno.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per questo motivo, Acquedotto pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. Per informazioni, numero verde 800.735.735