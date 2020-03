San Michele Salentino. Chiusi cimitero e villa. Disposte altre misure più rigide contro il contagio

SAN MICHELE SALENTINO - Provvedimeti più restrittivi sono arrivati nel paese di San Michele Salentino per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 già presente in paese con un primo caso accertato due giorni fa e portano le firme del primo cittadini, Giovanni Allegrini, in prima linea come tutti i sindaci in questa emergenza. Le ordinanze sindacali numero 33 e 34 emanate nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, oltre a prevedere la chiusura del cimitero e della villa comunale, obbligano, infatti, i titolari delle attività commerciali ad utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza e disinfettare le attività con sostante a base di alcol e cloro. A ciò, si aggiunge la sanificazione, anche, delle postazioni bancomat di banche e dell'ufficio postale.

Misure drastiche e stringenti, poi, per la circolazione stradale e pedonale dal centro urbano alle campagne. Il sindaco Allegrini ha specificato nell'ordinanza 34 che le persone, soprattutto anziane, non devono uscire di casa se non nei casi previsti dal decreto ministeriale e per andare a sfamare animali di proprietà. E' vietato, poi, sedersi sulle panchine comunali. In tutti gli altri casi ritenuti futili, dovranno rimanere a casa pena pesanti sanzioni. E questo vale, anche, per chi in questi giorni si sta recando nelle contrade per fare corse o passeggiate.

Attivato lo sportello psicologico telefonico

Per affrontare questo delicato momento legato all’emergenza Covid-19 e per supportare quelle persone che necessitano di aiuto perché si sentono stressati, spaventati e confusi, la società cooperativa sociale “L’Ala” ed il Comune di San Michele Salentino hanno attivato uno sportello di ascolto telefonico gratuito per assistere i cittadini dal punto di vista emotivo e psicologico.

Il servizio è rivolto a tutti e si svolgerà prenotando la consulenza attraverso la mail dedicata sup.psi.covid19gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3500103883. Il supporto e sostegno telefonico sarà curato dalla dottoressa Lucia Morleo e sarà garantito da oggi, mercoledì 18 marzo, sino al termine dell’emergenza sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

