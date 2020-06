Nonna a 34 anni: "Abbiamo difeso la scelta di nostra figlia"

SAN MICHELE SALENTINO - Cinque generazioni in quasi 90 anni. Noemi è nata appena 14 giorni fa, il 10 giugno, per la felicità di mamma Valeria, 15 anni, ma la sua nascita ha regalato anche un primato a sua nonna Filomena che con i suoi 34 anni è diventata la nonna più giovane di Puglia.

“Nostra figlia ci ha regalato una gioia grandissima – spiegano i nonni Filomena e Giuseppe. Ovviamente avremo una grande responsabilità e un amore infinito per la nostra piccola Noemi alla quale auguriamo ogni bene. All’inizio è stato un fulmine a ciel sereno perché Valeria aveva appena 14 anni quando è rimasta incinta, Ma le abbiamo dato modo di scegliere in maniera autonoma se andare avanti con la gravidanza. Ha voluto proseguire, anche, perché siamo contrari all’aborto. Certo, non mancheranno le difficoltà ma andiamo avanti, solo guardare mia nipote – conclude Filomena – provo una gioia immensa, troppo grande. In casa, ovviamente, è coccolata da tutti. Siamo una famiglia semplice, lavoratori onesti e ce la faremo ad affrontare tutto, lo faremo per Noemi e Valeria”.

Valeria e Noemi potranno contare sul sostegno di tutta la sua famiglia, formata da 5 generazioni: la trisnonna Maria Venza, 86 anni, che vive a Villa Castelli, la bisnonna Grazia Albanese, 52 anni, residente sempre a Villa Castelli, Filomena, Valeria e la piccola Noemi.

Valeria, la giovane mamma, che a settembre tornerà sui banchi dell’Istituto per i servizi sociali “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica, commenta così la sua situazione: “Avere una mamma giovane è bello perché per me è come una sorella, ci raccontiamo tutto, il nostro rapporto è spettacolare, siamo amiche. So che non sarà facile affrontare tutta la situazione e le eventuali critiche non mi toccano. L’unica cosa che rimane è la tranquillità, la serenità e la famiglia unita”.

“I bambini sono una ricchezza non solo per le loro famiglie ma anche per tutti noi - ha sottolineato il sindaco, Giovanni Allegrini - l’augurio è che la piccola Noemi cresca con la consapevolezza di fare parte di un paese che cresce insieme a lei e di cui lei sarà presente e futuro”. (Comunicato e foto del Comune di San Michele Salentino)