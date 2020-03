San Pancrazio Salentino, Ripa: "Rispettiamo la privacy delle persone positive"

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il sindaco di San Pancrazio Salentino, dopo i primi due vcasi di contagio da Coronavirus per una coppia residente nel Comune, ha attivato nella mattina di oggi il Centro operativo comunale (Coc) che coordinerà tutte le attività di contenimento e contrasto dell’emergenza.

Nel video messaggio pubblico, Ripa ha, innanziutto, chiesto il rispetto della privacy per le persone che si trovano in isolamento e che sono risultate positive al virus, affermando che è sarà attivato, con l’ausilio della polizia locale, un servizio di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare e persone che volontariamente si pongono in isolamento perchè anziane o con patologie che potrebbero renderle vulnerabili. A queste persona saranno garantiti generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati, disbrigo di pratiche burocratiche. I numeri per chiedere l’intervento sono: 327/0455132, 3687436467 e 0831660220.

"La nostra comunità ha conosciuto momenti difficili nella sua storia - afferma il sindaco Ripa - e solamente stando insieme, rispettando le regole e rispettandonci possiamo superare questo momento. Siamo certi che ce la faremo, ognuno si attenga a queste disposizioni."