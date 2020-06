San Pietro, festa patronale 2020: il programma ai tempi del Covid

SAN PIETRO VERNOTICO – Solo riti religiosi, luminarie davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo (sita in Piazza San Pietro), alla chiesa Matrice S.S. Assunta in Cielo (in Piazza del Popolo) ed alla chiesa della Madonna del Carmine (sita in via Volturno), una streat-band, eventuali fuochi pirotecnici (previa comunicazione alla Prefettura). Possibilità per le attività commerciali site in via Brindisi e a qualche ambulante, di esporre i propri prodotti. In programma anche l’iniziativa “Ripartiamo da San Pietro” che prevede l’erogazione di contributi per le fasce meno abbienti da spendere nelle attività commerciali che sono rimaste chiuse durante l’emergenza sanitaria. È questo il programma per la festa patronale 2020 in onore di San Pietro e Paolo apostoli, di San Pietro Vernotico, che ricorre lunedì 29 giugno.

Una festa segnata dalle restrizioni come si poteva ben immaginare considerato che l’emergenza sanitaria non è cessata. Il rischio contagio da coronavirus resta alto e il divieto di assembramento resta la prima regola per evitare contagi. Per quest’anno si deve rinunciare alla fiera, alla festa serale in via Brindisi e al luna park.

Una scelta adottata dalla giunta comunale dettata dall’esigenza “di tutelare la salute dei cittadini sampietrani, nonché di prevenire qualsiasi rischio di contagio e/o probabilità di assembramento di persone, connessa alla consapevolezza della necessità di far fronte a bisogni essenziali, sociali ed economici, che in questo momento storico emergono in maniera pregnante nel territorio”.

Una decisione passata anche dalle valutazioni del Centro operativo comunale (Coc) che si è riunito il 20 giugno scorso proprio per analizzare “con particolare attenzione la normativa in materia di emergenza epidemiologica Covid-19 al fine di valutare se vi sono le condizioni per autorizzare la Fiera Mercato per il giorno 29 giugno 2020 e del luna park per i giorni di festa patronale”.

Budget

Per lo svolgimento dell’intera manifestazione è previsto un budget di 10mila euro che verrà assegnato al Comitato festa patronale. Nel verbale di deliberazione della giunta comunale si precisa che “il contributo dell’Amministrazione Comunale, in condizioni ordinarie, non può eccedere il 50 per cento della spesa presentata dal Comitato, tuttavia, in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria da Covid -19 e il Lockdown imposto, non hanno consentito al Comitato di richiedere (mediante il tradizionale giro “porta a porta” presso le abitazioni/esercizi commerciali) offerte e contributi ai cittadini, si ritiene opportuno riconoscere un contributo pari all’intero importo (100 per cento) della spesa che sarà presentata, nel limite del budget assegnato per i festeggiamenti di € 10.000,00, per l’installazione delle luminarie, degli eventuali fuochi d’artificio e per le spese necessarie per l’espletamento dei riti religiosi”.

Al Comitato sarà accordato un acconto pari al 50 per cento sulla spesa presentata, “precisando che il pagamento del saldo avverrà a rendiconto delle somme incassate e di quelle effettivamente spese, che il contributo dell’Amministrazione Comunale non sarà, comunque, superiore a quello richiesto e, in caso di economie, sarà erogato nel minor importo risultante a consuntivo”.

L’iniziativa “Ripartiamo da San Pietro”

L’attuazione dell’iniziativa comunale “Ripartiamo da San Pietro”, che prevede un contributo a sostegno dei nuclei familiari bisognosi e per il rilancio dell’economia locale delle attività commerciali, più esposta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, avrà inizio nel mese di luglio 2020 (al fine di evitare sovrapposizioni e probabili confusioni con altri interventi di protezione sociale/erogazione di benefici Emergenza Covid-19 in corso). A tal fine la Giunta Comunale, con successivo atto, fornirà i relativi indirizzi per l’attuazione e stabilirà i criteri per l’assegnazione di contributo.