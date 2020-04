San Pietro Vernotico. Bimba consegna una lettera ai carabinieri: "Non dovete mollare mai"

SAN PIETRO VERNOTICO - Una torta ed una lettera per ringraziare i carabinieri del loro operato. E' l'apprezzato gesto compiuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, da Ludovica, una bambina di 10 anni, che si è recata nella stazione carabinieri di San Pietro Vernotico accompagnata dalla mamma. Queste alcune delle parole scritte nella lettera da Ludovica: "Scrivo questa lettera per ringraziarvi per tutto quello che state facendo, per me siete un esempio".

E ancora: "Non ascoltate chi vi attacca e vi insulta perché vede solo la divisa, io invece in quella divisa vedo uomini, padri, figli che racchiudono in essa amore e stima per la patria. Non dovete mollare mai. In questi giorni dove la farina è diventata preziosa come l’oro voglio regalarvi una ciambella fatta con le mie mani per addolcirvi questo venerdì 17". Accolta con grande gioia, i carabinieri hanno donato a Ludovica dei gadget dell’Arma.

