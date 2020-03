San Pietro Vernotico. Primo caso positivo al Covid-19. Rizzo: "State a casa"

SAN PIETRO VERNOTICO - Primo caso di positività al Covid-19 registrato nel Comune di San Pietro Vernotico. A renderlo noto è il sindaco, Pasquale Rizzo che specifica che il dato è aggiornato a lunedì 16 marzo.

"Auguro al nostro concittadino una pronta guarigione - dichiara il primo cittadino - siamo vicini a lui ed alla sua famiglia. Si è attivata la rete sanitaria con isolamento di tutte le persone che hanno avuto contatti con il paziente positivo. Abbiamo un elevato numero di casi di isolamento domiciliare, alcuni dei quali riguardanti concittadini rientrati nel domicilio di residenza e provenienti da ex zone rosse, altri per contatti avuti con pazienti residenti in Comuni limitrofi risultati positivi al tampone. Sino ad ora, nonostante siano trascorsi molti giorni, godono ottima salute e non presentano sintomi.

Rizzo, inoltre, ringrazia i tanti cittadini che stanno dimostrando senso di responsabilità e stanno rispettando le prescrizioni indicate per limitare il rischio contagio. Diversamente, spiega, da altri che, invece, non stanno osservando le regole ed escono da casa per motivi che non giustificano uno stato di necessità o le altre ipotesi previste, ma legati a futili esigenze personali.

"Non è ammissibile - continua - che, per pochi scellerati, una comunità sia esposta a più elevatii rischi di contagio. Nell’ambito di una ricognizione sul territorio, ho visto davanti a rivendite di tabacchi o ad altre attività diverse dalle rivendite di generi alimentari, persone sostare per un tempo eccessivo ed ingiustificato, con un comportamento che non esito a definire delinquenziale, perché espone se stessi e gli altri a rischi di espansione della epidemia. Sono state impartite disposizioni specifiche: qualora gli agenti di polizia locale dovessero verificare il mancato rispetto delle prescrizioni di legge, sarà sanzionato non solo il cittadino, ma anche l’attività commerciale ove le persone sostano senza motivo, con l’immediata sospensione della attività. Tolleranza zero."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ritardi sulla comunicazione dei dati

Il primo cittadino di San Pietro lamenta l'arrivo in ritardo delle comunicazioni: "Il virus non attende che tutti comprendano l’importanza di restare in casa. E’ una corsa contro il tempo, la situazione è drammatica: si potrebbero isolare completamente intere comunità, come accaduto in altre regioni. Ringrazio le forze dell’ordine per i controlli e per le denunce che stanno depositando, l’attività sarà sempre più repressiva. Una comunità intenta a rispettare le regole non può subire conseguenze negative per pochi che non intendono adeguarsi agli obblighi imposti."