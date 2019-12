San Pietro Vernotico, ratti a spasso per le vie del paese

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è una vera e propria invasione di ratti a San Pietro Vernotico. Da qualche settimana sono numerose le segnalazioni sulla presenza di pantegane che sbucano dalle fogne e si infilano nelle abitazioni. L’ultimo episodio, da quanto segnala una lettrice, risale alla mattinata di oggi.

In via Settembrini è stato trovato un grosso ratto morto sul marciapiede. Qualche settimana fa in una casa nella stessa zona un grosso topo è stato trovato nel water. Anche in via Lecce ci sono state diverse segnalazioni sulla presenza di ratti. Tutti gli episodi sono stati segnalati al comando della Polizia locale. Si attendono provvedimenti.