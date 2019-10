Dopo le opere idriche nel sottosuolo la strada si allaga: residenti esasperati

SAN PIETRO VERNOTICO – Risale all’8 settembre del 2017 il sopralluogo di un agente della Polizia locale di San Pietro Vernotico in via Brunelleschi, contrada Artisti, riguardante l’accertamento di lavori di bitumazione del manto stradale non eseguiti a regola d’arte. Lavori conseguenti a interventi per allaccio idrico-fognario eseguiti pochi mesi prima. Da allora la strada durante le piogge si allaga con gravi disagi per i residenti.

Dopo il sopralluogo del pubblico ufficiale il cui verbale è stato inviato all’Area Tecnica sono si sono susseguiti altri sopralluoghi anche da parte di Acquedotto Pugliese, l’ente che ha eseguito le opere idriche. Ma nessuno, ad oggi, ha risolto il problema. In buona sostanza la pendenza è sbagliata.

“In considerazione che la parte inziale della suddetta via risulta avere un piano rialzato con una pendenza in contrapposizione a quella generata dai lavori citati, nella parte centrale della strada è stato creato un avvallamento senza, o con poche possibilità, di deflusso della acque piovane con serie problematiche degli abitanti della parte di strada interessata. Si segnala quanto accertato all’Area Tecnica, per gli eventuali o opportuni avvenimenti del caso”. Scrisse l’agente della Polizia locale.

I residenti da due anni fanno la spola tra i vari uffici comunali preposti ottenendo solo promesse. “Non so più a chi rivolgermi – spiega uno dei residenti – ho contattato tutti gli Uffici comunali e Acquedotto, hanno fatto sopralluoghi ma nessuno è intervenuto per risolvere il problema. Quando inizierà a piovere inizieranno i disagi. Perché nessuno ci ascolta? Eppure prima dei lavori questi problemi non c’erano, la strada non si allagava”. La testimonianza è stata raccolta nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, per l'occasione il cittadino ha gettato acqua sul manto stradale per far vedere quello che accade durante le piogge.

Va ricordato che dal 2014 a San Pietro Vernotico è in vigore il regolamento sugli scavi nel sottosuolo che impone alle ditte che operano sul manto stradale di rispettare regole ben precise in fase di bitumazione. Ma quanto pare non viene rispettato.

Gallery