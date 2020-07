San Vito. Marco Ruggiero (M5S) primo candidato sindaco

SAN VITO DEI NORMANNI - Marco Ruggiero, consigliere comunale dei Cinque Stelle al Comune di San Vito, è il primo candidato sindaco ufficiale per le amministrative del 20 e 21 settembre prossimi. “Mi candido a sindaco di San Vito dei Normanni perché non posso accettare che la mia città finisca nelle mani sbagliate – ha dichiarato Ruggiero - mi candido perché ho le competenze per farlo e perché tanti, come me, non ne possono più del pressapochismo che ha tarpato le ali alla nostra comunità. Insieme possiamo davvero cambiare le nostre sorti. Mettiamoci insieme e spalanchiamo le porte del Comune perché quella è la nostra casa”. In una nota del Movimento locale, gli attivisti affermano quanto "negli ultimi cinque anni e con quanta dedizione il consigliere comunale uscente Ruggiero ha seguito ed acceso i riflettori sugli affari del palazzo. Chiunque abbia avuto bisogno di una voce, ha potuto contare sull’appoggio dell’intero M5S e sulle forze di Ruggiero che si è sempre fatto portatore degli interessi giusti della nostra comunità".

Quanto ai possibili avversari, potrebbe rinunciare al bis Mimmo Conte, sindaco uscente per sostenere Michele Emiliano nella competizione regionale. Conte, infatti, scelto nel 2015 come esponente della società civile, potrebbe toccare un posto nella lista del Partito Democratico o in quella del presidente ma i giochi sono, ancora tutti aperti. Per il centro destra, invece, la candidata dovrebbe essere Silvana Errico. La docente, non nuova a questa esperienza politica, potrebbe ufficializzare la sua discesa in campo già la prossima settimana, sostenuta da partiti nazionali e civiche ma, anche, dal "Comitato della nuova San Vito".

Antonio Santoro, in rappresentanza del comitato, ha dichiarato: "È giunto il momento di costruire una nuova classe dirigente competente ed entusiasta. Tanti giovani, donne, professionisti, lavoratori e imprenditori, rappresentanti di diverse associazioni hanno deciso di partire dalla riconosciuta competenza, esperienza, determinazione e passione politica di Silvana Errico. La sua storia personale, il suo forte desiderio di fare il bene comune in maniera disinteressata, di venire incontro alle persone più deboli e indifese, di collaborare con gente nuova e capace, il suo amore per San Vito fanno di lei la più pronta a porsi alla guida di un percorso di rinascita della città, superando gli schemi e le debolezze della vecchia politica."