I 100 anni di Giovanni Saracino: ha combattuto la seconda guerra mondiale

SAN VITO DEI NORMANNI - Un traguardo importante per Giovanni Saracino, nato il 7 luglio 1920, quello dei 100 anni, festeggiati con figli, nipoti e pronipoti, tutti attorno, davanti​ a una gigantesca torta realizzata simboleggiando i decenni trascorsi. A rendere ancora più solenne questa festa l'arrivo del sindaco Domenico Conte che, a nome di tutta la comunità cittadina, ha voluto fargli gli auguri, consegnandogli una pergamena con la riproduzione del suo atto di nascita. La conserverà insieme al diploma di concessione della medaglia di bronzo al valor militare, che reca la data del 1° luglio 1943 e, soprattutto, alla medaglia d’onore ricevuta, dalla mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia svoltasi al Quirinale il 27 gennaio 2012.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovanni Saracino, giovanissimo, ha combattuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese e nel settembre 1943, quando si trovava con il suo reparto in Francia, venne catturato dai tedeschi e deportato in Germania. Rimase per quasi due anni in un “arbeitslager”, prima di essere liberato dagli Alleati. Al ritorno a San Vito, il matrimonio e la creazione di quella splendida famiglia che l’ha festeggiato l’altra sera.