San Vito dei Normanni. Dalla Protechno oltre 200 mascherine per carabinieri e cittadini

SAN VITO DEI NORMANNI - La necessità di difendere le persone vicine ha spinto la Protechno Work Safe di San Vito dei Normanni, azienda specializzata nella fornitura, lavaggio e controllo dei Dpi, a convertire per alcuni mesi (fino a quando sarà necessario) la propria attività realizzando mascherine protettive in tessuto lavabile e riutilizzabili fino a 50 volte. Nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, 200 mascherine sono state, infatti, donate dall'azienda al comando carabinieri di San Vito e altre saranno donate, nei prossimi giorni, al Comune per le persone più anziane e in difficoltà.

Le mascherine sono relaizzate in tessuto doppio strato in Vektron 8200, materiale 100% poliestere, tessuto a navetta con filati continui per garantire una costruzione molto compatta al fine di assicurare un effetto barriera, con ridotto rilascio particellare. Il tessuto è estremamente durevole e adatto ad un lavaggio domestico e industriale a 75 gradi. Per questo, l'esperienza della Protechno in materia di tessuti utilizzati in campo ospedaliero ha permesso la realizzazione di un prodotto riutilizzabile e a uso domestico.

