San Vito dei Normanni. Sosteniamoci, il supporto psicologico al personale sanitario

SAN VITO DEI NORMANNI - E' attivo da oggi, 26 marzo, grazie all'iniziativa della Fratellanza Popolare, il servizio di supporto psicologico telefonico per combattere stress, tensioni e sovraccarico emotivo causati negli operatori sanitari e alle loro famiglie dalla lotta alla epidemia da Covid-19 in tutta la Regione Puglia. Il servizio è possibile grazie alla collaborazione della società italiana psicologi d'emergenza di Puglia, l'ordine degli Psicologi della Regione Puglia, l' associazione per l'Emdr in Italia e il Comune di San Vito dei Normanni. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, chiamando al numero verde 800.01.02.40

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.