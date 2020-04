San Vito dei Normanni. Tutti negativi i tamponi di "Casa Serena"

SAN VITO DEI NORMANNI - Sono tutti negativi i 78 tamponi effettuati agli anziani ospiti di Casa Serena di San Vito dei Normanni. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Domenico Conte. Il controllo si era reso urgente subito dopo la notizia della positività di due dipendenti rispettivamente della cooperativa e della società che operano nella struttura. "La notizia è fonte di sollievo e motivo di soddisfazione per l'amministrazione - spiega il sindaco Conte - perché frutto di una gestione, fin dal principio, accorta e scrupolosa che l'assessore Valerio Longo, con delega per Casa Serena, unitamente ai funzionari comunali, ha posto in essere con indicazioni puntuali e rigorose relative alle misure di contenimento del contagio".

"La comunità di San Vito - continua il primo cittadino - è stata in grado di preservare i suoi anziani, anello debole di una catena sociale incapace di attenzione nei confronti di un'intera generazione saggia e indifesa, depositaria della memoria e della nostra cultura più profonda.

Ancora una volta devo prendere orgogliosamente atto della maturità di una comunità che, nonostante i messaggi allarmistici incautamente messi in circolazione anche da chi ha strumenti per conoscere il significato della parola 'focolaio', ha fiduciosamente atteso gli esiti dei tamponi e oggi può gioire della bella notizia. Raccomando ai cittadini di interpretare questa notizia come una conferma del fatto che il rispetto delle misure di contenimento porta i risultati sperati. Non incorriamo nel pericolo di sottovalutare i rischi del virus che ancora esiste e che dobbiamo con tutte le nostre forze contrastare attraverso comportamenti responsabili anche dopo il 4 maggio".