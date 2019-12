La ministra Bellanova a San Vito per "Romanzo caporale"

SAN VITO DEI NORMANNI - Sabato 7 Dicembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium “Giorgio Amico” del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni, sarà presentato “Romanzo caporale” del giornalista e scrittore Annibale Gagliani (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno). Modererà l’incontro il giornalista Rai salentino Raffaele Gorgoni, ospite e interlocutrice della serata letteraria la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, da sempre impegnata contro il caporalato. L’incontro aperto alla cuittadinanza si inserisce entro l’ambito del Festival delle Idee “Non si fa mai niente”, e nasce dalla collaborazione tra Istituto di istruzione secondaria superiore “Marzolla-Leo-Simone- Durano”, casa di produzione cinematografica “Cattive produzioni”, Ex Fadda L’officina del Sapere, Icaro EnoLibreria e pasticceria, Teatro Menzatì e Comune di San Vito dei Normanni.

Annibale Gagliani è professore di lettere, giornalista pubblicista, scrittore. Tra i suoi racconti d’impegno civile ricordiamo La vita è un viaggio favoloso, vincitore nel 2013 del premio della critica nella III edizione del concorso letterario nazionale Fuori dal cassetto. Nel 2018 pubblica il saggio Impegno e disincanto in Pasolini, De André, Gaber e Rino Gaetano e l’e-book Ground zero con IQdB Edizioni. Romanzo caporale, uscito lo scorso agosto, è il terzo lavoro editoriale dello scrittore, un’opera per alcuni aspetti provocatoria poiché si propone, da un lato, di abbattere stereotipi e pregiudizi riguardanti la questione migranti, il caporalato e lo sfruttamento dell'Africa da parte dei Paesi occidentali, dall’altro di rimarcare l’ineludibilità di una riflessione finalmente condivisa sui temi quali integrazione, ambiente, lavoro, legalità.