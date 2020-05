Le sarte dal cuore d'oro pensano anche ai bambini: donate oltre 1300 mascherine

SAN PIETRO VERNOTICO – Le sarte dal cuore d’oro del gruppo “Stuccati a casa” di San Pietro Vernotico continuano a dare il loro contributo in questa mergenza sanitaria: nei giorni scorsi hanno prodotto 1381 mascherine per gli alunni delle scuole del paese. La consegna si è svolta tra giovedì e sabato scorsi in un locale privato in via Brindisi, dove ha partecipato anche il sindaco Pasquale Rizzo con una delegazione dell’amministrazione e dell’istituto comprensivo San Pietro. Presenti anche i volontari della Protezione Civile che hanno presidiato la cerimonia di consegna che si è svolta nel rispetto di tutte le misure anti-contagio.

Le mascherine sono state benedette dal parroco della chiesa degli Angeli. Tutti i bambini di San Pietro Vernotico che hanno un’età compresa tra i 3 e i 13 anni hanno la mascherina firmata “Stuccati a casa”.

Il gruppo, nato per caso all’inizio di questa emergenza, fino a questo momento ha prodotto 15mila mascherine che sono state donate a cittadini ed enti vari. Un progetto che è stato reso possibile grazie alla grande collaborazione tra gli stessi membri uniti solo dallo spirito di solidarietà. Non sono mancate le donazioni in denaro o di materiale.

Le sarte volontarie hanno fatto il grosso ma c’è anche chi si è occupato degli ordini, della sanificazione, dell’impacchettamento e della consegna, anche fuori paese e provincia. Una vera e propria catena di montaggio che ha fornito un grosso contributo alla comunità e che ha regalato momenti di “normalità” nel lungo e difficile periodo della quarantena.

Le mascherine sono una delle misure fondamentali per bloccare i contagi e nessuno deve rimanere senza. Questo il motto dei volontari “Stuccati a casa”, basta chiedere e la mascherina viene consegnata a domicilio. Il lavoro continua.