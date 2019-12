Scarsa visibilità all'aeroporto di Bari: quasi tutti i voli dirottati a Brindisi

BRINDISI – Dirottati quasi tutti verso l’aeroporto di Brindisi i voli programmati fin dalla mattinata di oggi presso l’aeroporto di Bari, a causa di condizioni di bassa visibilità che stanno condizionando l’operatività dello scalo barese.

“Aeroporti di Puglia – si legge in una nota di Adp - sin dalla mattinata odierna, è costantemente impegnata nella continua attività di assistenza ai passeggeri e alle compagnie, garantendo, sulla scorta delle indicazioni dei vettori, tutto il supporto necessario per riprotezione voli, sistemazioni e trasferimenti via superficie dei passeggeri in arrivo e partenza”.

Tutti i voli eccetto due, dirottati a Pescara, sono atterrati o decollati da Brindisi. “Aeroporti di Puglia invita, pertanto, i passeggeri con volo programmato da Bari a verificare con il Vettore lo stato del proprio volo”.