Trenitalia, sciopero sindacato Orsa: tutte le informazioni

BRIDNSI - Frecce regolari durante lo sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia, proclamato dal sindacato Orsa dalle 9 alle 17 di venerdì 8 febbraio 2019. Per gli altri treni nazionali il servizio si prevede pressoché regolare. Il programma può essere consultato sul sito web trenitalia.com.

Sarà inoltre assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali si prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggior traffico passeggeri.

Informazioni su collegamenti nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i new media del Gruppo Fs Italiane: fsnews.it, la radio web Fsnews Radio e l’account twitter @fsnews_it, al call center (892021) e al numero verde 800892021 (attivo dalle 8 di giovedì 7 alle 2 di sabato 9 febbraio).

Sul sito web viaggiatreno.it sarà possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull’intera rete nazionale. Orsa ha indetto inoltre uno sciopero nazionale del settore vendita e assistenza di Trenitalia dalle 3 di venerdì 8 febbraio alle 2 di sabato 9 febbraio 2019.

I biglietti potranno comunque essere acquistati alle emettitrici automatiche self service, nelle agenzie convenzionate, su tutti i canali telematici on line e attraverso le app per tablet e smartphone, qualora durante lo sciopero siano chiusi alcuni sportelli delle biglietterie tradizionali. Potrebbero, infine, essere