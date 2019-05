Scrutatori: stop alla lottizzazione politica, i nomi dei 326 sorteggiati

BRINDISI – Stop alla nomina degli scrutatori con lottizzazione politica e chiamata di parenti e amici che, negli ultimi anni, ha infiammato gli animi alla vigilia delle tornate elettorale. Per la prima volta il Comune ha invertito la marcia e ha deciso di procedere con il sorteggio dei nominativi: 326 brindisini sono stati pescati dall’albo depositato a Palazzo di città e periodicamente aggiornato per consentire l’inserimento di nuovi nomi.

Il sorteggio

Attualmente in quell’elenco ci sono 7.651 elettori idonei a svolgere le funzioni di scrutatori ai seggi elettorali. Ed è da questa lista che la commissione elettorale ha pescato per arrivare ai 320 destinati alle 80 sezioni elettorali (quattro per ogni sezione), più i sei per le tre sezioni speciali. Sempre tramite sorteggio sono state definite le riserve, pari a 150: saranno chiamati nel caso in cui i “titolari” dovessero rinunciare o nel caso di impedimento all’ultimo minuto.

La commissione

La commissione elettorale del Comune si è riunita il 2 maggio alle 15, nella sede dell’ufficio al pian terreno di Palazzo di città, con l’assessore Mauro Masiello, titolare anche delle deleghe alla Legalità e alla Trasparenza, in funzione di presidente, e i consiglieri Rossella Gentile, Livia Dell’Anna e Umberto Ribezzi, componenti, espressione di maggioranza e opposizione.

Ad assistere ai lavori, come segretario verbalizzante il funzionario Luigi Caprino, responsabile del Servizio elettorale. All’unanimità, i componenti hanno deciso di “voler procedere alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio”, come chiesto dal sindaco Riccardo Rossi.

I nominativi

Sezione 1: Roberta Caiulo, Federica Caliandro, Giovanni Nives, Marika Vincenti. Sezione 2: Gianluca Ciullo, Palmina Iunco, Maria Mastrodomenico, Anna Maria Volpe. Sezione 3: Giuseppa Coppone, Marzia Guadalupi, Maria Lanotte, Anna Romanelli. Sezione 4: Virginia Boccuni, Anna Gabriella Coppola, Cosimo Pizzola, Marina Ruggiero. Sezione 5: Maria D’Amico, Annachiara Guadalupi, Anna Franca Lucarelli, Teresa Massaro. Sezione 6: Rita Caputo, Annantonia Gianniello, Antonella Lupoli, Fabio Molfetta. Sezione 7: Valentina Casamassima, Maristella Lombardo, Noemi Petese, Luigi Scardino. Sezione 8: Tamara De Castro, Sergio Gervasi, Federica Lecci, Alessandra Pepe. Sezione 9: Antonio Di Giulio, Valeria Giugno, Luisa Pascali, Giorgia Pennetta. Sezione 10: Francesco Camassa, Cosima Gianniello, Antonella Pappalepore, Giuseppe Prete.

Sezione 11: Simonetta Galizia, Piefrancesco Palladino, Aldo Santoro. Sezione 12: Alberto Barile, Rita Mino, Tiziana Romano, Alessandro Domenico Zonno. Sezione 13: Fabrizio Corsa, Viviana Dario, Vicky De Facendis, Giovanni Meuli. Sezione 14: Alessandro De Castro, Elena Eramo, Mariana Guttagliere, Anna Roccamatisi. Sezione 15: Tanja Coluccello, Francesco Fusco, Maristella Porcelluzzo, Angela Siragusa. Sezione 16: Alessandra Carrassi, Paola Cosi, Radames Margutti, Alessandra Reo. Sezione 17: Maria Adriana Bozza, Carmela Colitti, Davide Picoco, Mario Spagnoletto. Sezione 18: Maria Giulia Fontanarosa, Giovanna Nistrio, Rosalba Peluso. Sezione 19: Rossana Corsa, Roberta Fontana, Ilaria Guadalupi, Francesco Vincenti. Sezione 20: Cosimo Licciulli, Annmaria Limburgo, Giada Petrachi, Franca Pontrelli.

Sezione 21: Davide Ciampi, Angela Manni, Teodora Sardano, Annalisa Smalto. Sezione 22: Cosimo Bari, Pasquale Fischetto, Anna Rita Maci, Maria Schina. Sezione 23: Alessandra Ancora, Stefania Galluzzo, Laura Lopez, Stefano Savoi. Sezione 24: Matteo Corvaglia, Giovanni Cosi, Antonietta La Sala, Cosimo Taurisano. Sezione 25: Angela Dell’Atti, Claudia Panzera, Alessia Andrea Ruggieri, Luciano Tarantini. Sezione 26: Umberto Martina, Francesco Montanaro, Federica Nardelli, Aldo Nubile. Sezione 27: Andrea Carlomagno, Paola Claudio Corrado, Olga Roccamo, Rosa Cazzato. Sezione 28: Ida De Fazio, Maria Teodora Lacalaprice, Bruno Perrone, Rita Vasile. Sezione 29: Guada Andriola, Silvana Campana, Maria Nicoletta Morimando, Andrea Tarantini. Sezione 30: Maria Guadalupi, Maria Rosaria My, Luigi Palmiotto.

Sezione 31: Grazia Buonasorte, Chiara De Tommaso, Annarita Lo Medico, Antonio Simone. Sezione 32: Alessandra Allegretti, Eva Coluccello, Claudia Schiavone, Antonella Tufano. Sezione 33: Gianmarco Fontana, Sandra Gorgoni, Marialuisa Musio, Rosa Zullino. Sezione 34: Fabiola Gennari, Barbara Pepe Esposito, Cosimo Perugino, Massimiliano Smiles. Sezione 35: Antonino Albana, Francesca Gentile, Paola Minoia, Luana Russo. Sezione 36: Gabriele Del Core, Massimo Giannotti, Lucia Marzo, Massimiliano Gabellone. Sezione 37 speciale: Sara Benvenuti, Anna Micello. Sezione 37: Antonio Brigante, Valentina De Giorgio, Vito Esposito, Cosimo Piliego. Sezione 38: Cosimo Francesco Bove, Angelo Frascaro, Antonio Portolano, Barbara Traversa. Sezione 39: Elsa Berardi, Marco Lopez, Palma Micelli, Rossella Todisco. Sezione 40: Marina Guadalupi, Maria Grazia Moccia, Franco Petese, Tiziana Tasso.

Sezione 41: Cosimo Lacaita, Stefania Marseglia, Maria Nimis, Claudio Spicchiarelli. Sezione 42: Francesco Forleo, Alessandro Piliego, Andrea Santoro, Angelo Vetrano. Sezione 43: Debora Barletta, Donato Del Prete, Cosima Morelli, Sara Spinosa. Sezione 44: Annarita Fancillo, Gianluca Schirosi, Olga Patrizia Tamburrano, Paola Urso. Sezione 45: Pasquale Iacobone, Antonio Quarta, Salvatore Romano, Vincenzo Stabile. Sezione 46: Diego Fusco, Amelio Guadalupi, Martina Marti, Lidia Quarta. Sezione 47: Paola La Porta, Sara Orlando, Cristian Santoliquido. Sezione 48: Stefania De Iudicibus, Gennaro Matarrazzo, Roberto Petrelli, Valentina Tara. Sezione 49: Tiziana Bagnardi, Carolina Confessore, Andrea Giacovelli, Mariagrazia Schito. Sezione 50: Gennaro Bellucci, Giulia Marseglia, Carlo Pecchia, Silvia Sarinelli.

Sezione 51: Andrea Alfarano, Mariantonietta Cappelli, Marco Marsella, Barbara Rendine. Sezione 52: Mariarita Armenio, Claudia D’Aprile, Luca Forleo, Maria Tassa. Sezione 53: Alessandro Arpa, Barbara Giansante, Addolorata Orfano, Ilaria Viva. Sezione 54: Andrea Brenda, Roberta Calcagno, Annamaria De Nunzio, Nicoletta Scorcia. Sezione 55: Giuseppina Benarrivato, Pamela Cisternino, Antonio Prete, Laura Santoro. Sezione 56: Francesco Calisi, Loredana Cosentino, Roberta Frigione, Gabriella Lapertosa. Sezione 57: Paola Mazzarini, Nicola Piccinno, Francesco Angelo Regolo, Sergio Tamburrano. Sezione 58: Giorgia Capuano, Anna Pisani, Maria Salvia, Fernando Spano. Sezione 59: Antonio Ariano, Serena Buongiorno, Federica De Fazio, Cosimo Piazzolla. Sezione 60: Maria Fraioli, Anna Guadalupi, Roberta Noce, Antonella Schina.

Sezione 61: Angelo Centonze, Gaetano Santoro, Maurizio Scivales, Alessandro Tedesco. Sezione 62: Endrio Capriccioni, Patrizia Malorzo, Luigi Tasso, Maria Ungaro. Sezione 63: Anda Furfaro, Donatelli Gerardi, Francesco Montinaro, Marco Perrone. Sezione 64: Tiziana Caprino, Fabrizio Scoditti, Tommaso Tedesco, Roberta Teresa Via. Sezione 65: Angela Angelillo, Valeria Catania, Paola D’Aorile, Marianoemi Galati. Sezione 66: Federica Caponoce, Francesca Convertino, Ilaria Di Gloria, Angela Scatigna. Sezione 67: Elena Capozziello, Sandy Carrino, Maria Panareo, Aicha Russo. Sezione 68: Maria De Filippo, Aurora Poli, Cornelia Scoditti, Mara Tarantini. Sezione 69: Fabiana Ariano, Lilia Mary Clara Lore’, Nicoletta Ravone, Gloria Santacroce. Sezione 70: Piero Argentieri, Paola Greco, Maria Stefania Russo, Valentina Spagnoletto.

Sezione 71: Alessandra Arigliano, Marta Condò, Elisabetta Prencipe, Giada Scovino. Sezione 72: Erika Convertino, Marianna Cucinelli, Milena Di Presa, Orazio Potenza. Sezione 73: Michela Amato, Nunzia Giaconia, Daniele Guarini, Monica Malorzo. Sezione 74: Simona Anelli, Ciro Coppola, Marco Marchionna, Maria Renna. Sezione 75: Davide Brescia, Maria Cristina Donativo, Maria Luce Panico, Gabriele Pignatelli. Sezione 76: Giovanna Corsa, Stefania Spagnoletto, Gabriele Spoletini, Domenico Urso. Sezione 77: Mauro Cavaliere, Anna Rosa Di Giorgio, Giuditta Topputo. Sezione 78: Sara Bari, Antonio Bozzetti, Sabina Ciampa, Giancarlo Schiavone. Sezione 79 speciale: Maria Bianco, Francesca Palmisano. Sezione 79 ospedaliera: Federica Forleo, Antonio Gaballo, Ilde Marcella Perrone, Daniela Zammillo. Sezione 80 speciale: Carmelina Caraglia, Paola Chirivì. Sezione 80 ospedaliera: Angelo Piepoli, Cosima Piscopiello, Donato Tasco.

Elenco riserve

Questo, l’elenco delle riserve (i nominativi sono 150), così come è stato sorteggiato al Comune: Virginia Signore, Antonio Costantini, Luigi Guadalupi, Giancarlo Parlangeli, Anna Policreste, Alessandro Olivas, Irena Papa, Domenico Sperto-Ientisco, Caterina Speculizzi, Antonio Bianchino, Marco Potenza, Francesca Selena Pepe, Antonio Santostasio, Serena Ciampa, Annalisa Pili, Maurizio Greco, Emanuela Serra, Amalia Ricco, Cosimo De Vincentis, Annalaura Giosa, Stefania Maldarelli, Vincenzo Genovesi, Marilena Orfano, Francesca Seclì, Arcangelo Raffaele Iovino, Roberto Raffaello Cordella, Veronica Gagliano, Giovanni Schettino, Annarita Santorsola, Norma Suma, Giovanna Ruggiero, Antonella De Micheli, Pietro Antonio D’Aprile, Sante Tedesco, Giuseppe Caressa, Mariateresa Lonoce, Nicola Siragusa, Mino Marinelli, Massimo De Milito, Alessia Del Vecchio, Antonio Martongelli, Daniela Ronanelli, Angelo Chirone, Marika Del Vecchio, Luigi Forte, Salvatore Nani, Serena De Vito, Valeria Intiglietta, Antonietta Chiara Sergi, Alessio Calì, Antonella Cangiamila, Felice Ciciriello, Stefania Minoia, Massimiliano D’Adamo, Marcella De Stavola, Emma Cozzi, Alessandra Buonasperanza, Roberto Zullino, Anna Maria Piccinno, Monica Saponaro, Leonarda Giustizieri, Valentina Sciuvra, Nicola Goffredo, Miriana Saponaro, Vito Bianco, Monica De Giorgio, Antonella Demitri, Rosetta Mirabello, Angela Fornaro, Loredana Martinelli, Aurelia Roppo, Amelia Salatto, Donato Cafarella, Lorenzo Perduno, Chiara Tamburrano, Alessia Pisanelli, Teresa Brigida, Maria Rita Pezzulla, Paolo Mongelli, Alba Villani, Maria Laritonda, Nicola Diana, Nicola Meuli, Elena Cucinelli, Maria Rita Famulari, Maria Pisanelli, Riccardo Vinci, Oronzo Salvatore Leuzzi, Silvia Gentile, Francesca De Stradis, Antonio Catalno, Giuseppe Galiano, Daniela D’Aprile, Marino Scarano, Federico Sanapo, Arianna Napolitano, Manuel Alfonso Amari, Francesca Muscogiuri, Pietro Alessandro Fornaro, Antonio Reina, Carmela Maria Marra, Cosimo Di Totero, Maria Diodicibus, Anna Maria D’Ambrosio, Lucia Vero, Annarita Maruccia, Anna Rizzi, Maria Vincenza Fabiano, Rosa Carano, Angelo Petronella, Antonio Frattini, Mariagrazia Romanelli, Giada Caricato, Alessia Martucci, Greta Marseglia, Pierpaolo Degliangeli, Pasquale Bisceglia, Roberta Petese, Massimiliano Di Presa, Barbara Haxhi, Antonia Zullino, Annunziata Giovine, Maria Caiulo, Rita Merlcarne, Gabriella Neglia, Umberto Napolitano, Manuela Buzzerra, Ester Impero, Antonio Giannelli, Gianluca Giliberto, Fabio Pesari, Assunta Distante, Laura Del Zotti, Cosimo Danese, Osvaldo Fontana, Paola Brigida, Wogler Monticelli, Angela Covertto, Giuseppe Anelli, Laura Franzel, Antonio Voi, Davide Schirosi, Mauro Santoro, Salvatore Cafarella, Dario Nigro, Bianca Maria Petrachi, Loriana Gatto, Angela Epifania, Vincenzo Gianfrate e Laura Buonasperanza.