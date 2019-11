Sede Servizio veterinario di San Pietro: cavi penzolanti, disagi e barriere architettoniche

SAN PIETRO VERNOTICO – Cavi elettrici pendenti, barriere architettoniche, mancanza di pavimentazione davanti alla porta di ingresso. La sede di San Pietro Vernoico dell’ufficio del Sevizio veterinario dell’Asl di Brindisi, di recente ristrutturazione, presenta criticità che secondo il responsabile provinciale della Federazione sindacati indipendenti, Pasquale Cattolico, potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli utenti. Cattolico scrive alla Asl chiedendo chiarimenti.

Barriere architettoniche e disagi

“Ho potuto constatare personalmente che i lavori effettuati e già terminati da tempo non sono stati effettuati a regola d’arte, perché dall’entrata di via Pola i cittadini per poter accedere al servizio devono transitare attraverso un giardino non pavimentato, che quando piove come in questo periodo, diventa scivoloso per i pedoni, precludendo la pubblica incolumità. Inoltre per accedere agli uffici non sono state abbattute le barriere architettoniche e quindi è impossibile per i diversamente abili accedere all’ ufficio pubblico”.

Cavi elettrici pericolanti

“La cosa però più grave è rappresentata dalla presenza di grossi cavi dell’energia elettrica che sono penzolanti sulla porta d’ingresso e che potrebbero staccarsi da un momento all’altro con immaginabili conseguenze per coloro che dovessero transitare in quel momento nello spazio sottostante”.

“Si segnala inoltre di verificare all’interno del bagno, usato anche da cittadini, che si recano presso il Servizio veterinario se possono coesistere a distanza ravvicinata dei quadri elettrici e delle tubazioni dell’acqua al fine di non precludere l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini”.

